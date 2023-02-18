Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Казахстане

Девушка надевает маску. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на заседании ЦИК РК рассказала об эпидситуации по коронавирусу в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Есмагамбетова сообщила, что за последние две недели отмечается рост заболеваемости COVID-19.

"Рост заболеваемости отмечается практически во всех регионах. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 15%. При этом все регионы продолжают оставаться в "зеленой" зоне, то есть в зоне наименьшего риска. Мы отмечаем, что показатель R, то есть показатель, который характеризует на сегодня распространенность инфекции, он больше единицы в 14 регионах", - рассказала главный санитарный врач Казахстана.

Речь идет о городах Алматы, Астана, Шымкент, а также Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях.

"Наряду с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продолжается эпидемиологический сезон ОРВИ и гриппа. На сегодняшний день с начала эпидсезона, это с 1 октября 2022 года, зарегистрировано более 3 млн 400 случаев ОРВИ и более 3 тыс. случаев гриппа.

Если сравнивать эпидситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом с аналогичным периодом предыдущего сезона, то мы видим рост заболеваемости на 30%. При этом за последние три недели, как мы в принципе и прогнозировали, отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Так, за последнюю неделю заболеваемость выросла по всей стране в 1,5 раза. Причем рост отмечается во всех регионах", - добавила спикер.

Как сообщает Русская служба BBC, коронавирус - это крошечный обрывок генетического кода, завернутый в защитную белковую оболочку. Его частицы настолько малы, что их невозможно разглядеть даже в обычный микроскоп: 100 млн копий COVID-19 легко помещаются на острие иголки.

Крошечный размер - одна из причин, по которым от вирусов так сложно защититься. При кашле от инфицированного больного разлетаются мельчайшие капли, в каждой из которых могут быть миллиарды вирусных частиц.

Проникнув в клетку, вирус заставляет ее производить вместо нормальных белков собственные копии - так развивается заражение.

В легкой форме COVID-19 похож на грипп или любую другую ОРВИ (острую респираторно-вирусную инфекцию), поэтому многие заболевшие даже не подозревают, что стали носителями вируса.

Самые распространенные симптомы - кашель, температура и общая слабость. Реже пациенты жалуются на головные или мышечные боли.

Есть у КВИ и уникальный симптом: многие инфицированные временно перестают различать запахи, а иногда и вкусы.

Обоняние пропадает не у всех зараженных, но этот симптом вполне может быть единственным или появиться раньше других - так что это повод насторожиться.

Напомним, накануне руководство Китая объявило о "великой и решительной победе в борьбе против коронавируса". Соответствующее заявление было обнародовано после заседания Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, которое проходило под руководством председателя КНР Си Цзиньпина.

В документе отмечается, что с ноября Китай за сравнительно короткое время совершил "безупречный переход от режима пандемии к нормальной жизни" и что ЦК принял верные решения и стратегические коррективы при оценке ситуации с пандемией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2009940-rost-zabolevaemosti-koronavirusom-otmechaetsya-v-kazahstane/