ВОЗ заявила о возможной новой волне COVID-19

Вакцина. Иллюстративное фото: Ulrich Baumgarten via Getty Images

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что миру угрожает новый штамм коронавируса, который может спровоцировать волну заболеваемости, передает Politico.

Сообщается, что речь идет о штамме Omicron XBB.1.5, который всего за несколько недель стал доминирующим в США. Его также обнаружили в 29 странах на нескольких континентах. Однако представители ВОЗ считают, что он может циркулировать во многих других государствах.

"Мы обеспокоены его темпами роста, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где новый штамм быстро заменил другие циркулирующие подварианты", – заявила технический специалист ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове.

Но в то же время эксперты не могут дать однозначный ответ о тяжести заболевания, вызванного данным штаммом.

"Пока неясно, является ли Omicron XBB.1.5 более тяжелым, чем другие циркулирующие подварианты", – добавили в ВОЗ.

По словам Ван Керхове, специалисты анализируют серьезность нового штамма. Отчет будет опубликован в ближайшее время.

Ранее мы писали, что в Китае резкое увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией привело к переполненности крематориев по всей стране. В одном крематориев в Лунхуа рассказали, что им ежедневно приходится сжигать порядка 500 тел – этот показатель в пять раз превышает средний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2004205-voz-zayavila-o-vozmozhnoy-novoy-volne-covid-19/