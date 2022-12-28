Заболеваемость КВИ в Казахстане за месяц выросла более чем вдвое

Тест на коронавирус. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Главный санврач и вице-министр здравоохранения Казахстана Айжан Есмагамбетова отметила, что в декабре заболеваемость COVID-19 по стране выросла в 2,3 раза по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава.

По данным Минздрава, в декабре в Казахстане число зарегистрированных случаев заболевания КВИ выросло в 2,3 раза по сравнению с ноябрем – с 2169 до 5127 случаев.

При этом занятость инфекционных коек составляет 13% (309 коек), реанимационных коек – 4% (17 коек).

Кроме того, Айжан Есмагамбетова сообщила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом эпидемиологическом сезоне в Казахстане заболеваемость ОРВИ выросла на 10%.

Так, с 1 октября 2022 года в Казахстане было зарегистрировано 2,2 млн случаев ОРВИ и 2 284 случая гриппа. Отмечается, что 65% заболевших приходится на детей до 14 лет.

На стационарном лечении с заболеваниями органами дыхании находится 15 826 человек, из них с диагнозом ОРВИ – 8202 (52%), с гриппом – 19 (0,12%).

Вице-министр здравоохранения напомнила о клинических проявлениях гриппа, который отличается коротким инкубационным периодом – до 1,5 суток, тогда как при КВИ и других ОРВИ он длится до 10 дней. Также грипп по сравнению с ОРВИ начинается остро и отличается повышением температуры тела до 39 градусов, ознобом, мышечной и головной болью, ломотой во всем теле, сухим кашлем с болями за грудиной.

Кроме того, главный санврач дала несколько профилактических рекомендаций с учетом предстоящих новогодних праздников, которые могут уберечь от заражения КВИ и другими вирусными инфекциями:

использовать маски в местах массового скопления населения;

по возможности ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений, и особенно с детьми;

не забывать использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;

ограничить контакты с больными людьми.

Добавим, что по данным Министерства здравоохранения, за вчерашний день, 27 декабря, в Казахстане был зарегистрирован 231 новый случай заражения КВИ. Всего по республики с начала пандемии было выявлено 1 402 280 случаев заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2003443-zabolevaemost-kvi-v-kazahstane-za-mesyats-vyrosla-bolee-chem-vdvoe/