Apple предупредила о задержках поставок новых моделей iPhone из-за COVID-19

iPhone. Иллюстративное фото: Piyas Biswas / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Представители компании Apple на заявили о возможном снижении количества поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за карантина, введенного на сборочном заводе в Китае.

"Ограничения, связанные с COVID-19, временно повлияли на основное сборочное предприятие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, расположенное в Чжэнчжоу, Китай. В настоящее время объект работает на значительно сниженной мощности. Как и во время пандемии COVID-19, мы уделяем первостепенное внимание здоровью и безопасности работников нашей цепочки поставок.

Мы по-прежнему наблюдаем высокий спрос на модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Однако теперь мы ожидаем более низкие поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Клиентам придется дольше ждать получения своих новых продуктов", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что они тесно сотрудничают с поставщиком, "чтобы вернуться к нормальному уровню производства", при этом обеспечивая здоровье и безопасность работников.

Отметим, что Apple – это американская корпорация, которая специализируется на производстве персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента.

Компанию основали Стив Возняк, Рональд Уэйн и Стив Джобс в 1970-х годах.

По данным сайта StatCounter, в Казахстане на октябрь 2022 года Apple занимает второе место в рейтинге поставщиков мобильных устройств – им принадлежит 26,73% рынка. На первом месте южнокорейская компания Samsung – 34,25%, а на третьем – китайский производитель Xiaomi с 18,8%.

Статистика поставщиков смартфонов в Казахстане. Скриншот: gs.statcounter.com

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший в мире завод по производству iPhone Foxconn Technology Group изолировали из-за COVID-19 в Китае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1996090-apple-predupredila-o-zaderzhkah-postavok-novyh-modeley-iphone-iz-za-covid-19/