ВОЗ ожидает всплеск заболеваемости КВИ вместе с гриппом

Пробирка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе вчерашнего брифинга отметил рост клинических случаев КВИ и предупредил о новом всплеске заболеваемости, сообщается на официальном сайте организации.

По словам доктора Тедроса, ряд стран Европы сообщил об увеличении случаев заражения COVID-19, случаев госпитализации и смерти.

Глава ВОЗ подчеркивает, что этого следовало ожидать, так как наступили холода, люди стали больше времени проводить в закрытых помещениях, а многие страны уже не предпринимают мер по ограничению распространения вируса.

По прогнозам ВОЗ, число заболевших коронавирусом в мире может увеличиться в ближайшее время. Однако в организации не ожидают увеличения смертности, так как существуют необходимые вакцины и терапевтические средства, которые спасут пациентам жизнь.

Между тем "омикрон", по словам главы ВОЗ, остается господствующим вариантом COVID-19 во всем мире.

Также в организации заявили о начале сезона гриппа. Подчеркивается, что меры, предпринимаемые в период пандемии КВИ, помогли также сдержать заболеваемость гриппом.

Глава ВОЗ призвал вакцинироваться от гриппа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1991323-voz-ozhidaet-vsplesk-zabolevaemosti-kvi-vmeste-s-grippom/