Еще 29 случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

Люди на улице. Иллюстративное фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 29 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

За последние сутки в регионах Казахстана выявлено:

в Астане - 7,

в Алматы - 9,

в Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 2,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 0,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области - 2,

в Восточно-Казахстанской области - 0,

в Абайской области - 0,

в Жамбылской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 1,

в Карагандинской области - 0,

в Улытауской области - 1,

в Костанайской области - 3,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 1,

в Северо-Казахстанской области - 0,

в Туркестанской области - 0.

За минувшие сутки в Казахстане 104 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 1 378 992 человека от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1990902-esche-29-novyh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-kazahstane-za-sutki/