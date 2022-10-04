Еще 29 случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Казахстане
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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 29 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
За последние сутки в регионах Казахстана выявлено:
- в Астане - 7,
- в Алматы - 9,
- в Шымкенте - 0,
- в Акмолинской области - 2,
- в Актюбинской области - 1,
- в Алматинской области - 0,
- в Жетысуской области - 0,
- в Атырауской области - 2,
- в Восточно-Казахстанской области - 0,
- в Абайской области - 0,
- в Жамбылской области - 1,
- в Западно-Казахстанской области - 1,
- в Карагандинской области - 0,
- в Улытауской области - 1,
- в Костанайской области - 3,
- в Кызылординской области - 1,
- в Мангистауской области - 0,
- в Павлодарской области - 1,
- в Северо-Казахстанской области - 0,
- в Туркестанской области - 0.
За минувшие сутки в Казахстане 104 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 1 378 992 человека от COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1990902-esche-29-novyh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-kazahstane-za-sutki/