Здоровье
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Еще 29 случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

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Женщина и мужчина в масках
Люди на улице. Иллюстративное фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 29 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

За последние сутки в регионах Казахстана выявлено:

  • в Астане - 7,
  • в Алматы - 9,
  • в Шымкенте - 0,
  • в Акмолинской области - 2,
  • в Актюбинской области - 1,
  • в Алматинской области - 0,
  • в Жетысуской области - 0,
  • в Атырауской области - 2,
  • в Восточно-Казахстанской области - 0,
  • в Абайской области - 0,
  • в Жамбылской области - 1,
  • в Западно-Казахстанской области - 1,
  • в Карагандинской области - 0,
  • в Улытауской области - 1,
  • в Костанайской области - 3,
  • в Кызылординской области - 1,
  • в Мангистауской области - 0,
  • в Павлодарской области - 1,
  • в Северо-Казахстанской области - 0,
  • в Туркестанской области - 0.

За минувшие сутки в Казахстане 104 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 1 378 992 человека от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1990902-esche-29-novyh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-kazahstane-za-sutki/

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