28 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане в воскресенье

Коронавирус. Иллюстративное фото: James MacDonald/Bloomberg/Getty Images

По данным за 2 октября, в Казахстане было зарегистрировано 28 человек, заболевших КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Так, за последние сутки в регионах страны выявлено:

в Астане – 9 новых случаев заражения КВИ;

в Алматы – 9;

в Шымкенте – 0;

в Акмолинской области – 2;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 0;

в Жетысуской области – 0;

в Атырауской области – 0;

в Восточно-Казахстанской области – 0;

в Абайской области – 1;

в Жамбылской области – 0;

в Западно-Казахстанской области – 0;

в Карагандинской области – 2;

в Улытауской области – 0;

в Костанайской области – 4;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 0;

в Павлодарской области – 1;

в Северо-Казахстанской области – 0;

в Туркестанской области – 0.

Всего, по данным Минздрава, в Казахстане подтвержден 1 393 691 случай заражения COVID-19.

Напомним, что за последние дни суточный прирост заболеваемости КВИ в Казахстане не превышает ста случаев и уверенно идет на спад.

В четверг, 29 сентября, 89 казахстанцев сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус. А уже в субботу, 1 октября, в стране зарегистрировали 43 случая инфицирования КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1990708-28-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-v-voskresene/