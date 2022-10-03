Здоровье
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28 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане в воскресенье

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Лаборант проверяет биоматериал
Коронавирус. Иллюстративное фото: James MacDonald/Bloomberg/Getty Images

По данным за 2 октября, в Казахстане было зарегистрировано 28 человек, заболевших КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Так, за последние сутки в регионах страны выявлено:

  • в Астане – 9 новых случаев заражения КВИ;
  • в Алматы – 9;
  • в Шымкенте – 0;
  • в Акмолинской области – 2;
  • в Актюбинской области – 0;
  • в Алматинской области – 0;
  • в Жетысуской области – 0;
  • в Атырауской области – 0;
  • в Восточно-Казахстанской области – 0;
  • в Абайской области – 1;
  • в Жамбылской области – 0;
  • в Западно-Казахстанской области – 0;
  • в Карагандинской области – 2;
  • в Улытауской области – 0;
  • в Костанайской области – 4;
  • в Кызылординской области – 0;
  • в Мангистауской области – 0;
  • в Павлодарской области – 1;
  • в Северо-Казахстанской области – 0;
  • в Туркестанской области – 0.

Всего, по данным Минздрава, в Казахстане подтвержден 1 393 691 случай заражения COVID-19.

Напомним, что за последние дни суточный прирост заболеваемости КВИ в Казахстане не превышает ста случаев и уверенно идет на спад.

В четверг, 29 сентября, 89 казахстанцев сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус. А уже в субботу, 1 октября, в стране зарегистрировали 43 случая инфицирования КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1990708-28-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-v-voskresene/

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