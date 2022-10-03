28 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане в воскресенье
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По данным за 2 октября, в Казахстане было зарегистрировано 28 человек, заболевших КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
Так, за последние сутки в регионах страны выявлено:
- в Астане – 9 новых случаев заражения КВИ;
- в Алматы – 9;
- в Шымкенте – 0;
- в Акмолинской области – 2;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 0;
- в Жетысуской области – 0;
- в Атырауской области – 0;
- в Восточно-Казахстанской области – 0;
- в Абайской области – 1;
- в Жамбылской области – 0;
- в Западно-Казахстанской области – 0;
- в Карагандинской области – 2;
- в Улытауской области – 0;
- в Костанайской области – 4;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 0;
- в Павлодарской области – 1;
- в Северо-Казахстанской области – 0;
- в Туркестанской области – 0.
Всего, по данным Минздрава, в Казахстане подтвержден 1 393 691 случай заражения COVID-19.
Напомним, что за последние дни суточный прирост заболеваемости КВИ в Казахстане не превышает ста случаев и уверенно идет на спад.
В четверг, 29 сентября, 89 казахстанцев сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус. А уже в субботу, 1 октября, в стране зарегистрировали 43 случая инфицирования КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1990708-28-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-v-voskresene/