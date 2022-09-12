Менее чем у сотни казахстанцев выявили коронавирус за сутки
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За прошедшие сутки, 11 сентября, в Казахстане зафиксировали 93 случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Днем ранее, 10-го числа, по всей стране было зафиксировано 180 случаев инфекции, еще за день до этого – 211.
Из последних же 93 случаев:
- в Нур-Султане было зафиксировано 16;
- в Алматы – 20;
- в Шымкенте – 0;
- в Акмолинской области – 9;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 0;
- в Жетысуской области – 0;
- в Атырауской области – 4;
- в ВКО – 1;
- в Абайской области – 1;
- в Жамбылской области – 0;
- в ЗКО – 1;
- в Карагандинской области – 17;
- в Улытауской области – 0;
- в Костанайской области – 14;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 4;
- в Павлодарской области – 2;
- в СКО – 4;
- в Туркестанской области – 0.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987232-menee-chem-u-sotni-kazahstantsev-vyyavili-koronavirus-za-sutki/