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Менее чем у сотни казахстанцев выявили коронавирус за сутки

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Медицинский работник надевает перчатку
Иллюстративное фото: CFOTO / Future Publishing / Getty Images

За прошедшие сутки, 11 сентября, в Казахстане зафиксировали 93 случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Днем ранее, 10-го числа, по всей стране было зафиксировано 180 случаев инфекции, еще за день до этого – 211.

Из последних же 93 случаев:

  • в Нур-Султане было зафиксировано 16;
  • в Алматы – 20;
  • в Шымкенте – 0;
  • в Акмолинской области – 9;
  • в Актюбинской области – 0;
  • в Алматинской области – 0;
  • в Жетысуской области – 0;
  • в Атырауской области – 4;
  • в ВКО – 1;
  • в Абайской области – 1;
  • в Жамбылской области – 0;
  • в ЗКО – 1;
  • в Карагандинской области – 17;
  • в Улытауской области – 0;
  • в Костанайской области – 14;
  • в Кызылординской области – 0;
  • в Мангистауской области – 4;
  • в Павлодарской области – 2;
  • в СКО – 4;
  • в Туркестанской области – 0.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987232-menee-chem-u-sotni-kazahstantsev-vyyavili-koronavirus-za-sutki/

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