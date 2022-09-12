Менее чем у сотни казахстанцев выявили коронавирус за сутки

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За прошедшие сутки, 11 сентября, в Казахстане зафиксировали 93 случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Днем ранее, 10-го числа, по всей стране было зафиксировано 180 случаев инфекции, еще за день до этого – 211.

Из последних же 93 случаев:

в Нур-Султане было зафиксировано 16;

в Алматы – 20;

в Шымкенте – 0;

в Акмолинской области – 9;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 0;

в Жетысуской области – 0;

в Атырауской области – 4;

в ВКО – 1;

в Абайской области – 1;

в Жамбылской области – 0;

в ЗКО – 1;

в Карагандинской области – 17;

в Улытауской области – 0;

в Костанайской области – 14;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 4;

в Павлодарской области – 2;

в СКО – 4;

в Туркестанской области – 0.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987232-menee-chem-u-sotni-kazahstantsev-vyyavili-koronavirus-za-sutki/