Суточный прирост зараженных КВИ вновь снизился в Казахстане
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180 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки, 10 сентября. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Накануне сообщалось о 211 новых зараженных, а за сутки до этого инфекцию выявили у 253 человек.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них:
- в Нур-Султане – 29,
- в Алматы – 18,
- в Акмолинской области – 19,
- в Актюбинской области – 7,
- в Жетысуской области - 4,
- в Атырауской области – 8,
- в ВКО – 2,
- в Абайской области - 1,
- в ЗКО – 14,
- в Карагандинской области – 30,
- в Улытауской области - 3,
- в Костанайской области – 19,
- в Кызылординской области – 1,
- в Мангистауской области – 6,
- в Павлодарской области – 7,
- в СКО – 9,
- в Туркестанской области – 3.
За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 391 552 случая заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987170-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-vnov-snizilsya-v-kazahstane/