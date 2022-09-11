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Суточный прирост зараженных КВИ вновь снизился в Казахстане

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Люди в масках гуляют на аллее
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

180 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки, 10 сентября. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Накануне сообщалось о 211 новых зараженных, а за сутки до этого инфекцию выявили у 253 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 29,
  • в Алматы – 18,
  • в Акмолинской области – 19,
  • в Актюбинской области – 7,
  • в Жетысуской области - 4,
  • в Атырауской области – 8,
  • в ВКО – 2,
  • в Абайской области - 1,
  • в ЗКО – 14,
  • в Карагандинской области – 30,
  • в Улытауской области - 3,
  • в Костанайской области – 19,
  • в Кызылординской области – 1,
  • в Мангистауской области – 6,
  • в Павлодарской области – 7,
  • в СКО – 9,
  • в Туркестанской области – 3.

За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 391 552 случая заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987170-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-vnov-snizilsya-v-kazahstane/

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