Суточный прирост зараженных КВИ вновь снизился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

180 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки, 10 сентября. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Накануне сообщалось о 211 новых зараженных, а за сутки до этого инфекцию выявили у 253 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 29,

в Алматы – 18,

в Акмолинской области – 19,

в Актюбинской области – 7,

в Жетысуской области - 4,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 2,

в Абайской области - 1,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 30,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области – 19,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 7,

в СКО – 9,

в Туркестанской области – 3.

За все время эпидемии в Казахстане зарегистрировали 1 391 552 случая заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1987170-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-vnov-snizilsya-v-kazahstane/