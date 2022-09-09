Еще 253 казахстанца заразились COVID-19

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253 новых случая заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане вчера, 8 сентября. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Накануне суточный прирост зараженных КВИ составил 321 случай, за сутки до этого сообщалось о 324 новых зараженных.

Согласно последним данным, новые случаи заражения КВИ в стране распределились следующим образом:

в Нур-Султане – 51,

в Алматы – 25,

в Акмолинской области – 36,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 3,

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 8,

в Абайской области - 5,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 18,

в Карагандинской области – 28,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области – 25,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 8,

в Павлодарской области – 10,

в СКО – 14,

в Туркестанской области – 4.

За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 391 161 случай заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986941-esche-253-kazahstantsa-zarazilis-covid-19/