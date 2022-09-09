Здоровье
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Еще 253 казахстанца заразились COVID-19

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Сотрудница проверяет пробирки
Иллюстративное фото: Mahmud Hams/AFP/Getty Images

253 новых случая заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане вчера, 8 сентября. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Накануне суточный прирост зараженных КВИ составил 321 случай, за сутки до этого сообщалось о 324 новых зараженных.

Согласно последним данным, новые случаи заражения КВИ в стране распределились следующим образом:

  • в Нур-Султане – 51,
  • в Алматы – 25,
  • в Акмолинской области – 36,
  • в Актюбинской области – 2,
  • в Алматинской области – 3,
  • в Жетысуской области - 2,
  • в Атырауской области – 5,
  • в ВКО – 8,
  • в Абайской области - 5,
  • в Жамбылской области – 4,
  • в ЗКО – 18,
  • в Карагандинской области – 28,
  • в Улытауской области - 3,
  • в Костанайской области – 25,
  • в Кызылординской области – 2,
  • в Мангистауской области – 8,
  • в Павлодарской области – 10,
  • в СКО – 14,
  • в Туркестанской области – 4.

За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 391 161 случай заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986941-esche-253-kazahstantsa-zarazilis-covid-19/

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