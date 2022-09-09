Еще 253 казахстанца заразились COVID-19
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253 новых случая заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане вчера, 8 сентября. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Накануне суточный прирост зараженных КВИ составил 321 случай, за сутки до этого сообщалось о 324 новых зараженных.
Согласно последним данным, новые случаи заражения КВИ в стране распределились следующим образом:
- в Нур-Султане – 51,
- в Алматы – 25,
- в Акмолинской области – 36,
- в Актюбинской области – 2,
- в Алматинской области – 3,
- в Жетысуской области - 2,
- в Атырауской области – 5,
- в ВКО – 8,
- в Абайской области - 5,
- в Жамбылской области – 4,
- в ЗКО – 18,
- в Карагандинской области – 28,
- в Улытауской области - 3,
- в Костанайской области – 25,
- в Кызылординской области – 2,
- в Мангистауской области – 8,
- в Павлодарской области – 10,
- в СКО – 14,
- в Туркестанской области – 4.
За все время эпидемии в Казахстане выявили 1 391 161 случай заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986941-esche-253-kazahstantsa-zarazilis-covid-19/