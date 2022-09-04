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Коронавирус за сутки подтвердился у 365 казахстанцев

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Мужчина в костюме медика снимает перчатку
Иллюстративное фото: Majdi Fathi / NurPhoto / Getty Images

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем Telegram-канале.

Из указанных 365 случаев:

  • в Нур-Султане зарегистрировано 65,
  • в Алматы – 33,
  • в Шымкенте – 1,
  • в Акмолинской области – 30,
  • в Актюбинской области – 8,
  • в Алматинской области – 0,
  • в Жетысуской области - 4,
  • в Атырауской области – 7,
  • в ВКО – 5,
  • в Абайской области - 5,
  • в Жамбылской области – 4,
  • в ЗКО – 48,
  • в Карагандинской области – 39,
  • в Улытауской области - 7,
  • в Костанайской области – 35,
  • в Кызылординской области – 2,
  • в Мангистауской области – 20,
  • в Павлодарской области – 21,
  • в СКО – 30,
  • в Туркестанской области – 1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986061-koronavirus-za-sutki-podtverdilsya-u-365-kazahstantsev/

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