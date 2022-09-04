Коронавирус за сутки подтвердился у 365 казахстанцев
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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем Telegram-канале.
Из указанных 365 случаев:
- в Нур-Султане зарегистрировано 65,
- в Алматы – 33,
- в Шымкенте – 1,
- в Акмолинской области – 30,
- в Актюбинской области – 8,
- в Алматинской области – 0,
- в Жетысуской области - 4,
- в Атырауской области – 7,
- в ВКО – 5,
- в Абайской области - 5,
- в Жамбылской области – 4,
- в ЗКО – 48,
- в Карагандинской области – 39,
- в Улытауской области - 7,
- в Костанайской области – 35,
- в Кызылординской области – 2,
- в Мангистауской области – 20,
- в Павлодарской области – 21,
- в СКО – 30,
- в Туркестанской области – 1.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986061-koronavirus-za-sutki-podtverdilsya-u-365-kazahstantsev/