Коронавирус за сутки подтвердился у 365 казахстанцев

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем Telegram-канале.

Из указанных 365 случаев:

в Нур-Султане зарегистрировано 65,

в Алматы – 33,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 30,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 0,

в Жетысуской области - 4,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 5,

в Абайской области - 5,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 48,

в Карагандинской области – 39,

в Улытауской области - 7,

в Костанайской области – 35,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 20,

в Павлодарской области – 21,

в СКО – 30,

в Туркестанской области – 1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1986061-koronavirus-za-sutki-podtverdilsya-u-365-kazahstantsev/