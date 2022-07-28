Ажар Гиният о критике QazVac: Оснований сомневаться в компетенциях казахстанских ученых нет

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Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала скандал, связанный с QazVac. В интервью NUR.KZ она отметила, что у казахстанских ученых наработан большой опыт в области разработки вакцин.

"Все исследования завершены, наши ученые по всем вопросам дали разъяснения. К тому же, они имеют большой опыт как в работе с инфекционными заболеваниями, так и в разработке вакцин.

Половина площади нашей территории имеет природные очаги особо опасных заболеваний. Всю жизнь наши ученые брали патогенные агенты и разрабатывали вакцины, методы диагностики. Поэтому нет оснований сомневаться в их компетенциях и качестве их работы", – подчеркнула глава Минздрава.

Ранее отечественная вакцина QazVac вызвала дискуссии среди некоторых врачей и ученых. Они не рекомендовали прививаться отечественным препаратом, ссылаясь на отсутствие результатов клинических исследований и сомнительные компоненты.

Между тем Ажар Гиният отметила, что, согласно исследованиям казахстанских ученых, QazVac показывает наибольшую эффективность среди вакцин против коронавируса, которыми прививают казахстанцев. Однако окончательного одобрения от ВОЗ QazVac пока не получил.

С полной версией интервью министра можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1980503-azhar-giniyat-o-kritike-qazvac-osnovaniy-somnevatsya-v-kompetentsiyah-kazahstanskih-uchenyh-net/