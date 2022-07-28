Ажар Гиният рассказала, какие вакцины в Казахстане показывают наибольшую эффективность

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Отечественная вакцина QazVac лидирует в рейтинге самых эффективных вакцин против коронавируса. Об этом в интервью NUR.KZ в рамках проекта "Завтрак с министром" рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

Казахстанские ученые провели исследования эффективности вакцин против COVID-19 и сделали свои заключения.

"Эффективность исследуется, так же, как проводятся все этапы исследования прежде чем выпустить вакцины в производство. На сегодня только в нашей стране от КВИ привилось 12 млн человек, и каждый из них может проверить свой поствакцинальный иммунитет.

Что касается вакцин, то у нас очень хорошую эффективность показывает отечественная вакцина QazVaс, также "Спутник V" и Pfizer. 50-60% эффективности дает Sinopharm", – рассказала Ажар Гиният.

При этом министр отметила, что QazVac пока не получил окончательное одобрение ВОЗ.

С полной версией интервью министра можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1980502-azhar-giniyat-rasskazala-kakie-vaktsiny-v-kazahstane-pokazyvayut-naibolshuyu-effektivnost/