Более 550 млн случаев заражения COVID-19 было зафиксировано в мире с начала пандемии

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Согласно данным онлайн-карты на сайте ArcGIS, общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии составило более 550 миллионов.

За последние 28 дней число заражений COVID-19 в мире равняется 17,5 млн.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии во всем мире достигло 6,3 млн. А этот же показатель только за последние 28 дней равен 17,5 млн случаям.

Наибольшее количество заболеваний с начала пандемии зафиксировано в Соединенных Штатах. Показатель в стране превышает 87,8 млн. Там же число жертв, умерших от COVID-19, превысило миллион.

Следом за США идут Индия (43,5 млн), Бразилия (32, млн), Франция (31,6 млн), Великобритания (почти 23 млн случаев заболеваний с начала пандемии).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1977056-bolee-550-mln-sluchaev-zarazheniya-covid-19-bylo-zafiksirovano-v-mire-s-nachala-pandemii/