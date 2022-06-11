Новые случаи заражения COVID-19 выявили лишь в Алматы и Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 10 июня, в Казахстане выявили 12 случаев заражения коронавирусом. Обновленную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

9 июня в Казахстане выявили девять случаев заражения коронавирусом. За день до этого сообщалось о 13 новых зараженных КВИ, еще днем ранее суточный прирост составил 17 случаев заражения.

Согласно последним данным, новых зараженных коронавирусом выявили в:

в Нур-Султане – 7,

в Алматы – 5,.

Всего в стране подтверждено 1 305 849 случаев заражения с момента начала пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим, что 8 июня Казахстан отменил все требования по подтверждению вакцинации и ПЦР для граждан РК и иностранцев при въезде в страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1973640-sluchai-zarazheniya-covid-19-vyyavili-lish-v-almaty-i-nur-sultane/