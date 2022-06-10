Новые случаи заражения КВИ выявили в четырех регионах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 9 июня, в Казахстане выявили девять случаев заражения коронавирусом. Обновленную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно последним данным, новых зараженных коронавирусом выявили в четырех регионах:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 4,

в Шымкенте – 1,

в Карагандинской области – 1.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 305 837 случаев заражения КВИ.

Накануне сообщалось о 13 новых зараженных КВИ, еще днем ранее суточный прирост составил 17 случаев заражения.

Между тем с 8 июня Казахстан отменил все требования по подтверждению вакцинации и ПЦР для граждан РК и иностранцев при въезде в страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1973483-novye-sluchai-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-chetyreh-regionah-kazahstana/