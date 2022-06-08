Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане вырос до 17 случаев
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За минувшие сутки, 7 июня, в Казахстане зарегистрировали 17 новых случаев заражения коронавирусом. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов новые случаи заражения распределены следующим образом:
- в Нур-Султане – 9,
- в Алматы – 3,
- в Жамбылской области – 1,
- в Павлодарской области – 4.
За все время пандемии в стране зафиксировали 1 305 815 случаев заражения коронавирусом.
Накануне сообщалось, что 6 июня в Казахстане коронавирус подтвердился у 10 человек, а сутками ранее, 5 июня, - у 7 человек.
Между тем накануне МВК приняла решение отменить требование по подтверждению вакцинации и ПЦР для граждан РК и иностранцев при въезде в страну.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1973103-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-vyros-do-17-sluchaev/