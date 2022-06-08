Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане вырос до 17 случаев

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За минувшие сутки, 7 июня, в Казахстане зарегистрировали 17 новых случаев заражения коронавирусом. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов новые случаи заражения распределены следующим образом:

в Нур-Султане – 9,

в Алматы – 3,

в Жамбылской области – 1,

в Павлодарской области – 4.

За все время пандемии в стране зафиксировали 1 305 815 случаев заражения коронавирусом.

Накануне сообщалось, что 6 июня в Казахстане коронавирус подтвердился у 10 человек, а сутками ранее, 5 июня, - у 7 человек.

Между тем накануне МВК приняла решение отменить требование по подтверждению вакцинации и ПЦР для граждан РК и иностранцев при въезде в страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1973103-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-vyros-do-17-sluchaev/