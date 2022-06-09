Коронавирус подтвердился за сутки у 13 казахстанцев

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

За 8 июня зараженных КВИ выявили в 4 регионах страны:

в Нур-Султане – 6;

в Алматы – 5;

в Акмолинской области – 1;

в Кызылординской области – 1.

Всего в Республике Казахстан с начала эпидемии было подтверждено 1 305 828 случаев COVID-19.

Отметим, что за 7 июня в стране было выявлено 17 случаев заражения коронавирусом, а за 6 июня – 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Вместе с этим напомним, что со вчерашнего дня требования по подтверждению вакцинации и ПЦР для граждан РК и иностранцев отменены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1973289-koronavirus-podtverdilsya-za-sutki-u-13-kazahstantsev/