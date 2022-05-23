Северная Корея сообщила о 167 тыс. заболевших "лихорадкой" за сутки

Аптека в Пхеньяне. Фото: Kyodo News via Getty Images

Власти Северной Кореи сообщили, что за сутки в стране зарегистрировано более 167 тыс. зараженных "неизвестной лихорадкой". Один человек скончался, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как сообщает издание, у больных была зафиксирована повышенная температура. Всего с конца апреля в Северной Корее зарегистрированы 2,81 млн зараженных, из них 2,33 млн уже выздоровели, а 480 тыс. все еще находятся на лечении.

За сутки в стране было выявлено 167 650 тыс. новых случаев лихорадки. Один больной умер. Общее количество смертей составляет 68.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для налаживания поставок лекарственных средств в аптеки из-за распространения COVID-19 в стране.

Южная Корея также сообщила, что КНДР не стала принимать помощь от них в борьбе против коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1970528-severnaya-koreya-soobschila-o-167-tys-zabolevshih-lihoradkoy-za-sutki/