Здоровье
KZ

Случаи заражения КВИ за сутки выявили лишь в 3 регионах Казахстана

Люди в масках гуляют на аллее
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновленные данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 - за минувшие сутки, 10 апреля, КВИ подтвердилась у 12 человек в трех регионах страны.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 4;
  • в Алматы – 7;
  • в ВКО – 1.

Всего в Казахстане зарегистрировали 1 305 304 случая заражения КВИ.

Накануне сообщалось о 13 случаях заражения коронавирусом в 4 регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1964359-sluchai-zarazheniya-kvi-za-sutki-vyyavili-lish-v-3-regionah-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.