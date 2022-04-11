Случаи заражения КВИ за сутки выявили лишь в 3 регионах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновленные данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 - за минувшие сутки, 10 апреля, КВИ подтвердилась у 12 человек в трех регионах страны.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 4;

в Алматы – 7;

в ВКО – 1.

Всего в Казахстане зарегистрировали 1 305 304 случая заражения КВИ.

Накануне сообщалось о 13 случаях заражения коронавирусом в 4 регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1964359-sluchai-zarazheniya-kvi-za-sutki-vyyavili-lish-v-3-regionah-kazahstana/