Случаи заражения КВИ за сутки выявили лишь в 3 регионах Казахстана
Обновленные данные о ситуации с коронавирусом в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 - за минувшие сутки, 10 апреля, КВИ подтвердилась у 12 человек в трех регионах страны.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 4;
- в Алматы – 7;
- в ВКО – 1.
Всего в Казахстане зарегистрировали 1 305 304 случая заражения КВИ.
Накануне сообщалось о 13 случаях заражения коронавирусом в 4 регионах Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1964359-sluchai-zarazheniya-kvi-za-sutki-vyyavili-lish-v-3-regionah-kazahstana/