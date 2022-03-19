Чуть более 50 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
За 18 марта в Казахстане подтвердился всего 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов ситуация следующая:
- в Нур-Султане – 5;
- в Алматы – 20;
- в Шымкенте – 2;
- в Акмолинской области – 3;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 1;
- в Атырауской области – 0;
- в ВКО – 4;
- в Жамбылской области – 2;
- в ЗКО – 0;
- в Карагандинской области – 3;
- в Костанайской области – 2;
- в Кызылординской области – 1;
- в Мангистауской области – 1;
- в Павлодарской области – 1;
- в СКО – 6;
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 818 случая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961567-chut-bolee-50-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/