Здоровье
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Чуть более 50 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

Лаборант проверяет биоматериал
Иллюстративное фото: Sebastian Gollnow/Picture Alliance/Getty Images

За 18 марта в Казахстане подтвердился всего 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов ситуация следующая:

  • в Нур-Султане – 5;
  • в Алматы – 20;
  • в Шымкенте – 2;
  • в Акмолинской области – 3;
  • в Актюбинской области – 0;
  • в Алматинской области – 1;
  • в Атырауской области – 0;
  • в ВКО – 4;
  • в Жамбылской области – 2;
  • в ЗКО – 0;
  • в Карагандинской области – 3;
  • в Костанайской области – 2;
  • в Кызылординской области – 1;
  • в Мангистауской области – 1;
  • в Павлодарской области – 1;
  • в СКО – 6;
  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 818 случая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961567-chut-bolee-50-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/

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