Чуть более 50 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

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За 18 марта в Казахстане подтвердился всего 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов ситуация следующая:

в Нур-Султане – 5;

в Алматы – 20;

в Шымкенте – 2;

в Акмолинской области – 3;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 1;

в Атырауской области – 0;

в ВКО – 4;

в Жамбылской области – 2;

в ЗКО – 0;

в Карагандинской области – 3;

в Костанайской области – 2;

в Кызылординской области – 1;

в Мангистауской области – 1;

в Павлодарской области – 1;

в СКО – 6;

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 818 случая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961567-chut-bolee-50-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/