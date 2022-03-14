Число заболевших коронавирусом вновь снизилось в Казахстане
За последние сутки в Казахстане было выявлено всего 64 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
В течение последних двух дней количество выявленных случаев COVID-19 вновь снизилось. Так, по данным за 11 марта в Казахстане было зарегистрировано 124 новых случая заражения КВИ, а за 12 марта – уже 98 случаев.
По данным за 13 марта, эпидемиологическая ситуация в Казахстане в разрезе регионов выглядит так:
- Нур-Султан – 10;
- Алматы – 33;
- Шымкент – 2;
- Акмолинская область – 2;
- Актюбинская область – 3;
- Алматинская область – 3;
- Атырауская область – 2;
- Восточно-Казахстанская область – 7;
- Жамбылская область – 1;
- Западно-Казахстанская область – 9;
- Карагандинская область – 7;
- Костанайская область – 11;
- Кызылординская область – 1;
- Павлодарская область – 9;
- Северо-Казахстанская область – 19.
Всего в стране выявлено 1 304 220 заболевших КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960494-chislo-zabolevshih-koronavirusom-snizilos-v-kazahstane/