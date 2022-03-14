Здоровье
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Число заболевших коронавирусом вновь снизилось в Казахстане

Люди на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последние сутки в Казахстане было выявлено всего 64 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

В течение последних двух дней количество выявленных случаев COVID-19 вновь снизилось. Так, по данным за 11 марта в Казахстане было зарегистрировано 124 новых случая заражения КВИ, а за 12 марта – уже 98 случаев.

По данным за 13 марта, эпидемиологическая ситуация в Казахстане в разрезе регионов выглядит так:

  • Нур-Султан – 10;
  • Алматы – 33;
  • Шымкент – 2;
  • Акмолинская область – 2;
  • Актюбинская область – 3;
  • Алматинская область – 3;
  • Атырауская область – 2;
  • Восточно-Казахстанская область – 7;
  • Жамбылская область – 1;
  • Западно-Казахстанская область – 9;
  • Карагандинская область – 7;
  • Костанайская область – 11;
  • Кызылординская область – 1;
  • Павлодарская область – 9;
  • Северо-Казахстанская область – 19.

Всего в стране выявлено 1 304 220 заболевших КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960494-chislo-zabolevshih-koronavirusom-snizilos-v-kazahstane/

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