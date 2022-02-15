Сын попавшего в больницу Жириновского опубликовал в соцсетях пост с фразой "Только живи!"

Игорь Лебедев. Фото: Facebook/Игорь Лебедев

Сын попавшего в больницу Жириновского опубликовал в Facebook пост со статусом "беспокоится".

Бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев опубликовал пост со словами "Только живи!". Однако при этом сын Владимира Жириновского не уточнил, с чем связаны эти слова.

Недавно в СМИ появилось сообщение, что у политика началось воспаление мозга. Также он находится на кислородной терапии.

О том, что лидера ЛДПР госпитализировали стало известно 9 февраля. Жириновский скрывал заболевание COVID-19 две недели, так как боялся, что новость о его недуге внесет сомнения в ряды антипрививочников.

Ведь ранее российский депутат утверждал, что получил вакцину семь раз в период с сентября 2020 по декабрь 2021.

Сразу после госпитализации его подчиненные рассказали, что Жириновский чувствует себя нормально. Он продолжает работу с документами в своей палате и дает поручения. Также в ЛДПР призвали не верить слухам о его смерти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956096-syn-popavshego-v-bolnitsu-zhirinovskogo-opublikoval-v-sotssetyah-post-s-frazoy-tolko-zhivi/