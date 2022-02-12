Еще два региона Казахстана перешли в "зеленую" по КВИ

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Еще в двух регионах Казахстана – Актюбинской и Атырауской областях – стабилизировалась ситуация с заболеваемостью КВИ. Теперь обе области находятся в "зеленой" зоне матрицы, такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем Telegram.

По состоянию на 12 февраля, матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана выглядит так:

"Красная" зона: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области; "Желтая": Алматинская, Восточно-Казахстанская области;

Алматинская, Восточно-Казахстанская области; "Зеленая": Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

В сравнении с матрицей от 11 февраля, показатели заболеваемости изменились в Актюбинской и Атырауской областях – регионы перешли из "желтой" в "зеленую" зону.

За минувшие сутки в стране подтвердились 2283 случая заражения коронавирусом. Из них в Актюбинской и Атырауской областях – 46 и 23 соответственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955790-dva-regiona-kazahstana-pereshli-iz-zheltoy-zony-po-kvi-v-zelenuyu/