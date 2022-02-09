Сразу два региона Казахстана перешли в "желтую" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По данным на 9 февраля, сразу два региона Казахстана перешли в "желтую" и один - в "зеленую" зону по темпам распространения КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Судя по данным "цветовой" матрицы, Алматинская и Актюбинская области перешли в "желтую" зону по темпам роста заболеваемости коронавирусом. Жамбылская же область теперь находится в "зеленой" зоне.

Таким образом, матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 февраля выглядит так:

в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская области;

зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская области; в "зеленой" зоне: Шымкент, а также Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане был выявлен 3231 новый случай заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955247-srazu-dva-regiona-kazahstana-pereshli-v-zheltuyu-zonu-po-covid-19/