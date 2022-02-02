Ученые Норвегии заявили о наборе добровольцев для исследования защиты очков от COVID-19

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Врачи Норвегии объявили набор добровольцев для исследования защиты очков от коронавируса, передает сайт Института общественного здравоохранения страны.

Есть предположение, что коронавирус может попасть в организм человека через глаза. Поэтому ношение очков способствует защите от COVID-19. Хотя точная роль данного аксессуара здесь еще точно не определена.

"Поэтому мы проведем большой исследовательский проект, в котором участники-добровольцы распределяются путем жеребьевки, чтобы носить обычные очки или солнцезащитные очки, когда они находятся среди людей, или не носить очки", - говорится в сообщении.

Исследование будет длиться в течение двух недель. Участники будут разделены на две группы. Руководителем проекта назначен ученый Атле Фретхейм.

Исследование должно завершиться 31 мая. Добровольцы могут оставить свою заявку на сайте Института.

Напомним, компания Pfizer запросила разрешение на применение их вакцины от коронавирусной инфекции для детей до пяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954248-uchenye-norvegii-zayavili-o-nabore-dobrovoltsev-dlya-issledovaniya-zaschity-ochkov-ot-covid-19/