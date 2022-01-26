Казахстанский паспорт вакцинации одобрили в Англии

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Казахстан вошел в список стран, чьи паспорта вакцинации одобрены для поездки в Англию. Список опубликован на официальном сайте правительства Великобритании.

С 4:00 утра 11 февраля в Англии будут официально признаны паспорта вакцинации ряда стран. Среди них теперь и Казахстан.

Это означает, что те, кто полностью прошел курс вакцинации одним из одобренных препаратов, могут въехать на территорию Англии не проходя ПЦР-тестирование на коронавирус и не отправляясь на карантин по прибытии.

Вакцины, одобренные правительством Великобритании:

Covaxin;

Moderna;

Janssen (однокомпонентная вакцина);

Novavax (Nuvaxovid and Covovax);

Oxford/AstraZeneca;

Pfizer/BioNTech;

Sinopharm/Beijing;

Sinovac/CoronaVac.

Отмечается, что последняя доза вакцины должна быть сделана не раньше, чем за 14 дней до прибытия в страну.

Для въезда в Англию паспорт вакцинации должен быть на английском, французском или испанском языках. В нем обязательно должны быть указаны имя и дата рождения владельца, марка и производитель вакцины, дата каждого этапа вакцинации и страна, выдавшая сертификат. Паспорт обязательно должен быть выдан госорганом здравоохранения.

Важно отметить, что если турист находился в стране из "красного" списка менее чем за 10 дней до въезда в Англию, то он должен будет придерживаться более строгих правил. Тем не менее, пока в "красном" списке нет ни одной страны.

Также отметим, что въезд в Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс регламентируется собственными правилами каждого королевства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953131-kazahstanskiy-pasport-vaktsinatsii-odobrili-v-anglii/