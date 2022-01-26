Назван частый симптом при COVID-19, который почти исчез при омикрон-штамме

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Инфекционист рассказал, какой симптом коронавируса стал меньше встречаться у болеющих омикрон-штаммом, передает Lenta.

На повышенную температуру теперь жалуются не более половины заболевших омикрон-штаммом. Хотя признак является одним из основных при заболевании коронавирусной инфекцией, говорит инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

Помимо этого заболевшие реже стали жаловаться на мышечные боли, снижение аппетита, потерю обоняния и вкуса. В случае с потерей обоняния и вкуса количество таких пациентов уменьшилось в восемь раз.

"Вирус мимикрирует, уходит от атаки коллективного иммунного ответа и все больше превращается в обычную респираторную инфекцию. Для вируса это мера вынужденная, если мы говорим о нем как о чем-то укладывающемся в разумные законы", - говорит Поздняков.

Ранее другой врач рассказал, в чем состоит опасность омикрон-штамма для детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953013-nazvan-chastyy-simptom-pri-covid-19-kotoryy-pochti-ischez-pri-omikron-shtamme/