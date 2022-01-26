Врач рассказала, сколько дней могут болеть COVID-19 непривитые люди

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Вакцинация снижает риск заболевания COVID-19, но не исключает его полностью, передает Sputnik Россия.

"Все пациенты отмечают при легком и среднем течении COVID-19 слабость, усталость, гипергидроз (повышенное потоотделение, – ред.), а также головные боли и боли в суставах", - говорит невролог Людмила Лапа.

У вакцинированных эти симптомы проходят за три дня максимум. Повышенная температура наблюдается всего день. Поэтому бывает, когда терапевтического лечения и не нужно.

Непривитый будет чувствовать недомогания в течение 10 дней в среднем при легком или среднем течении болезни.

"Если говорить про вирусную атаку COVID-19 на невакцинированных, то обычно где-то пять дней люди чувствуют симптомы. У них болит горло, появляется насморк, бывают головные и мышечные боли, потливость", - объяснила Лапа.

В последующие пять дней, если было нормальное лечение, человек чувствует усталость и вялость. Только после этого идет полное восстановление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952994-vrach-rasskazala-skolko-dney-mogut-bolet-covid-19-neprivitye-lyudi/