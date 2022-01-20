Певица из Чехии намеренно заразилась COVID-19 и умерла

Хана Хорка. Фото: Jaromir Zajda Zajicek

Популярная в Чехии певица намеренно заразилась коронавирусом и вскоре скончалась, передает Би-би-си.

Сын 57-летней певицы Ханы Хорки рассказал, что когда он и его отец болели COVID-19, женщина решила намеренно заразиться этой болезнью, чтобы после выздоровления ей открылся доступ в различные места для посещения, как переболевшей. Хорка не была вакцинирована.

"Ей следовало изолироваться на неделю, потому что у нас был положительный результат. Но она все время была с нами", - сказал сын певицы.

За два дня до своей смерти она сообщила фанатам, что выздоравливает.

"Сейчас будет театр, баня, концерт", - отметила она.

Но вскоре скончалась.

Сын Хорки и ее супруг заразились COVID-19 на Рождество. Оба были привиты.

В день своей смерти она сказала членам семьи, что чувствует себя хорошо. Затем вышла на прогулку. Но через некоторое время вернулась, пожаловалась на боль в спине и ушла прилечь в свою комнату.

Через 10 минут туда вошел ее сын. Хорка была уже мертва.

Сын покойной отметил, что она не была приверженцем всяких теорий о COVID-19 и противником вакцинации.

"Ее философия заключалась в том, что ей больше импонировала идея заразиться COVID-19, чем вакцинироваться", - сказал он.

57-летняя Хана Хорка была членом чешской фольклорной группы Asonance.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1952061-pevitsa-iz-chehii-namerenno-zarazilas-covid-19-i-umerla/