Названо отличие омикрон-штамма от других вариантов

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Инфекционист рассказал, что взрослые легче переносят омикрон-штамм, чем заболевание предшествующими вариантами коронавируса, передает РИА Новости.

"Заболевание, вызванное штаммом "омикрон", протекает у взрослых в массе несколько легче, чем вызванное штаммом "дельта", - говорит кандидат медицинских наук, инфекционист Андрей Поздняков.

Он добавил, что вакцинированные могут заразиться омикрон-штаммом. Но при этом в большинстве случаев недуг будет протекать в легкой или бессимптомной форме.

"История развития СОVID-19, вызванного "омикроном", тому свидетельство. Он развивается стремительно, вытесняет "дельту", заболевших много, госпитализированных немного, процент тяжелых форм - низкий", - объяснил Поздняков.

Специалист напомнил, что наиболее эффективным средством защиты в данном случаев является вакцинация и ревакцинация через определенное количество времени.

Ранее другой врач рассказал, в каком случае переболевший ранее COVID-19 может заболеть через месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952240-nazvano-otlichie-omikron-shtamma-ot-drugih-variantov/