Специалисты сравнили естественный иммунитет после COVID-19 и "вакцинный"

Иллюстративное фото: pixabay.com

Специалисты сравнили естественный иммунитет после COVID-19 и тот, что формируется после вакцинации, передает РБК.

В одном из недавних исследований израильские ученые сравнили степень защиты естественного иммунитета у переболевших и сформировавшийся после вакцинации иммунитет. Наилучший результат тогда показала комбинация и того, и другого.

То есть если человек переболел, а потом вакцинировался, это давало ему наилучшую степень защиты.

"Ничего странного в том, что натуральная инфекция дает иммунитет более крепкий, чем иммунитет после вакцинации. Но ни тот, ни другой иммунитет не вечны. Это не корь, которой переболел один раз, и больше не болеешь. Заболевание ковидом может давать иммунитет примерно на год-полтора", - говорит доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Она добавила, что сравнивать вакцинацию и болезнь не следует. Так как заболевание может негативно отразиться даже на здоровье молодых.

А однозначно интерпретировать результаты исследования ученых Израиля сложно. Потому что существуют группы больных хроническими недугами и пожилые люди. У них изначально уровень иммунитета низкий.

"Нужно учитывать, что естественный иммунитет всегда работал лучше. Даже однократная вакцинация после переболевания дает больший эффект, чем двукратная вакцинация без болезни", - утверждает профессор вирусологии Александр Чепурнов.

А советник ВОЗ Константин Чумаков подтвердил, что сильный иммунитет возникает у тех, кто переболел, а потом вакцинировался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952247-spetsialisty-sravnili-estestvennyy-immunitet-posle-covid-19-i-vaktsinnyy/