Ученые рассказали, как курение влияет на тяжелое течение COVID-19

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Ученые из Японии рассказали, как курение может повлиять на течение COVID-19, передает телеканал NHK.

Авторами исследования стали ученые из японского Национального исследовательского центра международного здравоохранения. Ими были проанализированы данные 17,6 тыс. госпитализированных в период до февраля прошлого года. Возраст пациентов - от 20 до 80 лет.

Результаты показали, что риск тяжелого течения, включая необходимость подключения к ИВЛ, при заболевании коронавирусной инфекцией у курящих мужчин увеличивается в 1,51 раза, а у женщин - в 1,94 раза.

"Людям, которые являются курильщиками и имеют хронические заболевания, важно принимать тщательные меры инфекционного контроля. Кроме того, отказ от курения предотвращает заболевания и снижает риск", - сказала автор исследования доктор Юми Мацусита.

По мнению ученых, у людей, которые долгое время злоупотребляют курением, чаще всего развиваются хронические заболевания. Они имеют проблемы со здоровьем сердца и легких.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952067-uchenye-rasskazali-kak-kurenie-vliyaet-na-tyazheloe-techenie-covid-19/