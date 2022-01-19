МВК разрешила школьникам и студентам учиться очно в Казахстане

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Сегодня состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в Казахстане, в ходе которого было рекомендовано разрешить очный формат обучения школьников и студентов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК.

В частности, было решено разрешить обучение на следующих условиях:

в дошкольных организациях по заявлениям родителей (мера работает в "красной", "желтой" и "зеленой" зонах);

по заявлениям родителей (мера работает в "красной", "желтой" и "зеленой" зонах); в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;

до 600 учащихся включительно; в общеобразовательных школах свыше 600 учащихся с загруженностью не более 50% от проектной мощности;

свыше 600 учащихся с загруженностью не более 50% от проектной мощности; в общеобразовательных школах для учащихся 1-4 классов (включая 5-6 классы в международных школах);

для учащихся 1-4 классов (включая 5-6 классы в международных школах); во внешкольных организациях разрешены индивидуальные занятия, групповые – до 15 человек, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с ограниченными возможностями; для взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 8 человек;

разрешены индивидуальные занятия, групповые – до 15 человек, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с ограниченными возможностями; для взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 8 человек; в колледжах и ВУЗах разрешено обучение в комбинированном формате (практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику, лекции – онлайн).

При этом всех учащихся все еще могут вернуть на "дистанционку" при одном условии - если будут выявляться нарушения режима карантина.

Также в ходе заседания глава Минздрава Ажар Гиният отметила, что эпидситуация за последнюю неделю ухудшилась в среднем в 5,6 раза. Высокий рост заболеваемости, по ее данным, наблюдается в Карагандинской области - в 28 раз, в Алматинской - в 11 раз, в Атырауской и в Акмолинской областях, а также в Алматы - в 9-9,5 раза.

Кроме того, МВК поддержала применение новых лекарств для лечения КВИ на особых условиях.

В завершение совещания Ералы Тугжанов дал конкретные поручения руководителям госорганов и акиматов.

Напомним, что 12 января стало известно о переводе школьников Нур-Султана и Алматы на "дистанционку". 17 января в МОН рассказали, как будут учиться казахстанские школьники и студенты во втором полугодии.

Решение о переводе всех школьников Нур-Султана, Алматы и Шымкента на "удаленку" вызвало критику со стороны депутатов Мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952020-mvk-razreshila-shkolnikam-i-studentam-uchitsya-ochno-v-kazahstane/