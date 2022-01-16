Усиление карантина в Алматинской области: как будут работать школы

Иллюстративное фото: pixabay.com

Карантин ужесточили в Алматинской области. Соответствующее постановление 14 января подписал главный санврач региона, сообщается на официальном сайте областного ДСЭК.

В связи с ухудшением эпидситуации было решено запретить проведение концертов, семинаров, коллективных мероприятий, в том числе проведение намаза. Кафе и рестораны смогут работать только с 50-процентной заполняемостью.

Также ограничения распространяются и на образовательные заведения.

Заместитель руководителя областного управления образования Жаныл Cулейменова рассказала, как будут работать школы в регионе, передает "Хабар 24".

Отмечается, что детские сады будут работать в штатном режиме, а в ВУЗах и СУЗах студенты переходят на смешанный режим обучения.

477 школ Алматинской области будут работать в обычном формате, так как количество детей в них не превышает 600 человек.

"С понедельника начиная, более 320 тысяч детей будут обучаться онлайн. Надо сказать, что онлайн обучение мы будем держать на контроле. В связи с тем, что нам важно не потерять контроль знаний. Нам важно не потерять воспитательную работу с детьми. Особенно мы делаем упор на работу классных руководителей, психологов школ, которые должны поддерживать отношения со своими детьми, с родителями и помочь им в преодолении этой ситуации", - сообщила Сулейменова.

Напомним, что за последние сутки в Казахстане выявили рекордные 13,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951357-usilenie-karantina-v-almatinskoy-oblasti-kak-budut-rabotat-shkoly/