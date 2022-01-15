Всего один регион Казахстана остался в "зеленой" зоне по КВИ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За последние сутки ситуация с коронавирусом вновь изменила показатели в "цветовой" матрице: в "зеленой" зоне остался всего один регион. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В период с 14 по 15 января еще два региона переместились из "зеленой" в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

В целом, регионы распределились в матрице следующим образом:

в "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области;

города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области; в "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская и Туркестанская области;

Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская и Туркестанская области; в "зеленой" зоне: Северо-Казахстанская область.

Ранее мы писали, что за последние сутки в Казахстане выявили 12 381 новый случай заражения коронавирусом. Из них больше всего – в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951293-vsego-odin-region-kazahstana-ostalsya-v-zelenoy-zone-po-covid-19/