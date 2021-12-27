Израиль одобрил использование таблеток от COVID-19 компании Pfizer

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Министерство здравоохранения Израиля разрешило использование разработанного американской компанией Pfizer лекарства Paxlovid для лечения COVID-19, говорится на сайте ведомства.

"Минздрав одобрил использование лекарства Paxlovid, противовирусного препарата Pfizer, для лечения COVID-19. Министерство здравоохранения и Pfizer подписали соглашение о закупке препарата, ожидается, что он прибудет в Израиль в ближайшие дни", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Paxlovid – это противовирусный препарат, который применяется в форме таблеток и предназначен для лечения пациентов с легкими и умеренными симптомами COVID-19, подверженных риску тяжелого течения заболевания. Лекарство следует принимать через три-пять дней с момента появления признаков инфицирования.

Ранее американский регулятор разрешил применение разработанных Pfizer таблеток от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948612-izrail-odobril-ispolzovanie-tabletok-ot-covid-19-kompanii-pfizer/