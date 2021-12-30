Иследование: антитела выздоровевших от COVID-19 показали низкую эффективность против "омикрона"

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Исследование ученых из Германии показало низкую эффективность основных антител против "омикрона", передает German Primate Centre.

Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что антитела выздоровевших от COVID-19 пациентов почти неэффективны против варианта "омикрон". Более того, низкая эффективность против нового штамма наблюдалась даже после двухэтапной вакцинации препаратом Pfizer.

Но защита в значительной степени повышается после бустерной прививки или перекрестной.

"Эти результаты показывают, что двойная иммунизация Pfizer может менее эффективно защищать от варианта "омикрон", по сравнению с вариантом "дельта". Напротив, тройная иммунизация BioNTech-Pfizer (бустерная) и перекрестная вакцинация Oxford-AstraZeneca/BioNTech-Pfizer могут обеспечить более сильную защиту", - говорится в публикации.

Напомним, врач из Роспотребнадзора рассказала о способности "омикрона" быстрее поражать легкие и бронхи. А ученый из МГУ назвал вирус, который поможет в борьбе против COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949268-isledovanie-antitela-vyzdorovevshih-ot-covid-19-pokazali-nizkuyu-effektivnost-protiv-omikrona/