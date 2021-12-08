Когда медикам начнут выплачивать новые надбавки, рассказал Цой

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава Минздрава в кулуарах мажилиса прокомментировал информацию о возможности возврата надбавок для медиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, насколько информация о том, что медикам планируют вернуть надбавки, соответствует действительности.

"Да, мы об этом уже говорили, что у нас президент поручил сделать постоянными меры выплат, которые у нас утверждены в бюджете. Соответственно, это будет для категорий граждан, которые непосредственно задействованы в опасных (условиях – прим.ред.). Это не будет привязано к пандемии коронавируса. Это касается условий, когда медики работают с инфекционными агентами, допустим, менингит, конго-крымская геморрагическая лихорадка и другие. У нас же инфекционные заболевания никуда не ушли. Многие заболевания еще более опасные, чем коронавирус", - пояснил Цой.

Министр отметил, что будет составлен определенный перечень получателей надбавок.

"Там уже четко будет определено. Мы проинформируем, дадим расшифровки по каждой категории - чего, сколько. Я думаю, что в декабре будет полностью и приказ, и все пункты, которые будут оглашены", - резюмировал Цой.

Напомним, с октября казахстанским медикам отменили "ковидные" надбавки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1945878-kogda-medikam-nachnut-vyplachivat-novye-nadbavki-rasskazal-tsoy/