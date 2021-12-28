Вирусологи назвали способы защиты от штамма "омикрон"

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Врачи рассказали, что может защитить от заражения штаммом "омикрон", передает Ura.ru.

Защиту может предоставить группоспецифический иммунитет. Он образуется после контакта с несколькими штаммами коронавируса.

"Сочетание различных генотипов вируса вызывает образование у людей коллективного иммунитета группоспецифичного. То есть такого, который может обеспечить защиту от разных генотипов", - говорит профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко.

Укрепить защиту наряду с этим поможет также вакцинация.

С Бутенко согласился вирусолог и член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

"S-белок у "омикрона" так изменился, что он хуже узнается антителами, которые образуются после введения вакцины. Но кроме S-белка у вирусов есть еще целый ряд других антигенов, и когда человек переболевает, у него образуются антитела на все эти антигены", - объяснил Чумаков.

Соответственно это обеспечит защиту от "омикрона".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948854-virusologi-nazvali-sposoby-zaschity-ot-shtamma-omikron/