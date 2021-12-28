"Фильм без финала": страны Европы ужесточили ограничения из-за увеличения числа заболевших COVID-19

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Страны Европы ужесточили ограничения в связи с распространением штамма "омикрон" и увеличением числа случаев заболевания.

Как пишет Би-би-си, в минувшую субботу во Франции было зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 - 10 тыс. человек. Поэтому с 3 января власти призвали работодателей отправить всех сотрудников, у которых есть такая возможность, на дистанционную работу. Однако комендантский час в день празднования Нового года не ввели.

Помимо этого нельзя проводить публичные мероприятия на открытом воздухе, где присутствуют более пяти тысяч человек. Ночные клубы временно закрыты, кафе и барам можно обслуживать только тех клиентов, которые сидят за столиками.

А носить маски даже на улице должны будут жители крупных городов. Ревакцинироваться можно будет спустя три месяца после вакцинации.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал пандемию "фильмом без финала".

В Греции бары и рестораны должны быть закрыты до полуночи.

В Дании правительство ограничило работу баров и ресторанов, а также закрыло доступ к посещению культурных достопримечательностей.

Почти такая же картина наблюдается в Германии. Там уже закрыты ночные клубы, кинотеатры, тренажерные залы. На частных мероприятиях нельзя собираться больше 10 человек.

В Берлине с 28 декабря непривитым нельзя пользоваться общественным транспортом, посещать место работы. Чтобы воспользоваться этими услугами, им нужно сдать ПЦР-тест, передает РИА Новости.

Кинотеатры, театры и объекты розничной торговли можно посещать только переболевшим или привитым. По словам Шольца, непривитым даже нельзя будет собираться для встреч в собственном доме больше двух человек. Тогда как привитым можно будет собираться в группах до 10 человек.

Кроме того, продажа пиротехники и собрания в Новый год остаются под запретом в Берлине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948896-film-bez-finala-strany-evropy-uzhestochili-ogranicheniya-iz-za-uvelicheniya-chisla-zabolevshih-covid-19/