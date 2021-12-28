Air Astana отменяет все рейсы из Казахстана в Лондон из-за новых ограничений

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В Великобритании ввели новые ограничения из-за всплеска случаев заражения КВИ. В связи с этим Air Astana отменяет все авиарейсы из Казахстана в Лондон. Об этом сообщает официальный Telegram-канал авиакомпании.

"В связи с правительственными ограничениями мы вынуждены отменить рейсы в Лондон с 29 января по 5 марта. Пассажиры могут получить полный возврат по месту приобретения либо перебронировать билет на рейсы в/из Нур-Султана", - говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее издание РИА Новости сообщало, что в конце февраля в Британии зафиксировали рекордное число заражений - в сутки коронавирус выявили у 106 тыс. человек. 140 зараженных скончались от болезни.

Общее количество подтвержденных заражений штаммом "омикрон" превысило 60 тысяч. По оценкам Минздрава Великобритании, к концу декабря число случаев "омикрона" может превысить миллион.

Как уточняет ТАСС, всего за последние семь дней в стране было зафиксировано больше 760 тыс. новых случаев инфицирования - на 30% больше по сравнению с предыдущей неделей. Стремительный рост заболеваемости связан с распространением омикрон-штамма коронавируса, который стал в стране доминирующим в середине декабря.

С 26 декабря в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии начали действовать новые ограничения - закрыты ночные клубы, отменены массовые мероприятия. В Англии пока действуют ограничения, введенные 8 декабря.

При этом глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид не стал отрицать возможность новых антиковидных мер в 2022 году.

Напомним, сегодня Минздрав Казахстана также заявил о возможном введении с 5 января новых ограничительных мер в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948883-air-astana-otmenyaet-vse-reysy-iz-kazahstana-v-london-iz-za-novyh-ogranicheniy/