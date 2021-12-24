Вакцинация детей: директору школы в ВКО объявили строгий выговор

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В Восточно-Казахстанской области директор одной из школ получила строгий выговор после того, как в социальных сетях появилась аудиозапись ее разговора с учениками из-за низких темпов вакцинации от COVID-19, передает NUR.KZ со ссылкой на МОН РК.

В соцсетях появилась аудиозапись, на которой директор средней школы Урджарского района на повышенных тонах разговаривает с детьми. Женщина эмоционально призывает учеников пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования, по данному факту была проведена проверка.

"Выяснилось, что после эмоциональной речи, обнародованной в соцсетях, на следующий день директор принесла свои извинения.

Однако в связи с нарушением педагогической этики управлением образования акимата ВКО было принято решение о привлечении директора школы к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.

Управлением образования ВКО проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения норм и правил педагогической этики", - сообщили в МОН.

Как отметили в министерстве, законодательно школы находятся в прямом подчинении акиматов.

"Поэтому в случае нарушения прав детей и педагогов, а также привлечения учителей к выполнению несвойственных функций просим обращаться в местные управления образования или при необходимости в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования МОН РК", - говорится в сообщении министерства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948469-vaktsinatsiya-detey-direktoru-shkoly-v-vko-obyavili-strogiy-vygovor/