Назван фирменный симптом при заболевании "омикроном"

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Врач назвал распространенные симптомы при новом штамме, передает Ura.ru.

По словам иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, характерные симптомы у инфицированных "омикроном" - это выраженная головная боль, а также внезапно наступающая слабость или упадок сил.

"Проблема в том, что для всех вариантов коронавируса описано более 70 симптомов. Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других", - сказал специалист.

К примеру, у заболевших уханьским штаммом наиболее распространена потеря обоняния, в то время, как у инфицированных "омикроном" такое бывает редко.

Другой врач иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков говорит, что проявление симптомов зависит от возраста человека. У пожилых и молодых они могут быть разными.

По мнению вирусолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки России Анатолия Альтштейна, ориентироваться лучше на лабораторную диагностику, а не на симптомы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947645-nazvan-firmennyy-simptom-pri-zabolevanii-omikronom/