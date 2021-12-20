Врач объяснил разницу между экспресс-тестом и ПЦР

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Иммунолог объяснил, чем отличается экспресс-тест от ПЦР, передает Sputnik Россия.

"Экспресс-тесты на COVID-19 представляют собой тесты на антиген коронавируса SARS-CoV-2. В отличие от ПЦР-теста, который выявляет фрагменты генетического материала (РНК коронавируса, - ред.), экспресс-тест выявляет фрагменты коронавирусных белков", - говорит кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

При экспресс-тесте результат человек получает уже в течение 30 минут. А при ПЦР результат можно ждать сутки или даже три-четыре дня. Но важно понимать, что первое не может полноценно заменить второе. Так как экспресс-анализ является первым этапом обследования.

Если экспресс-тест показал наличие заражения COVID-19, следует подтвердить результат при помощи ПЦР. Экспресс-анализ применяется в случаях, когда результат необходим очень быстро. К примеру, в пунктах пограничного контроля, в условиях санитарного кордона на границе.

Плюсом экспресс-тестов является то, что человек может самостоятельно сделать это в домашних условиях.

"Уже есть системы, которые могут использоваться непрофессионалами для самостоятельного тестирования. Самая проблемная часть - взять мазок из рото- и носоглотки, тут нужна будет помощь другого человека", - говорит Крючков.

Иммунолог напомнил, что снизить риск заражения можно при помощи вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947434-vrach-obyasnil-raznitsu-mezhdu-ekspress-testom-i-ptsr/