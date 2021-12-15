Психиатр назвал главные симптомы постковидного синдрома

Зураб Кекелидзе. Фото: VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images

Главный психиатр российского Минздрава Зураб Кекелидзе рассказал в интервью РБК, что COVID-19 воздействует на мог больного, поэтому в период постковидного синдрома у человека появляются раздражительность и частичная амнезия.

Как отметил психолог, вначале переболевший может даже не понимать, что "плохого COVID-19" принес. Если после заболевания человек не замечает нарушений, то "неправильно оценивает свои функции". В качестве примера врач привел спортсменов, у которых одышка начинается спустя несколько минут после тренировок. Кроме того, у переболевших COVID-19 наблюдаются частичная амнезия и раздражительность.

"Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связано, это без всякого сомнения", – заявил эксперт.

Как он пояснил, специалисты в ходе исследования обнаружили, что во время заболевания COVID-19 нарушается гематоэнцефалический барьер.

"Гематоэнцефалический барьер – это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в крови, проникает в мозг", – уточнил Кекелидзе.

Ранее специалисты из Роспотребнадзора сообщили, сколько длится постковидный синдром. В среднем, по словам врачей, постковидный синдром может длиться от двух дней до четырех недель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946994-psihiatr-nazval-glavnye-simptomy-postkovidnogo-sindroma/