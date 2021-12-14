Цой: Заболеваемость коронавирусом снизилась на 31% в Казахстане

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Глава Минздрава Алексей Цой на заседании кабмина рассказал об эпидситуации по коронавирусу в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил министр, по данным Европейского региона ВОЗ, за последние две недели в 19 из 54 стран отмечается рост заболеваемости.

"В Казахстане заболеваемость за последние две недели снизилась на 31%. В мировом рейтинге на 1 млн населения Казахстан по заболеваемости находится на 110 месте, по летальности - на 102 месте из 222-х.

В целом, в Казахстане за последний месяц заболеваемость снизилась в 3,1 раза, число стационарных и амбулаторных больных - в 1,7 раза. Занятость инфекционных коек составляет 23%, реанимационных - 20%", - добавил Цой.

По его словам, продолжается вакцинация населения против КВИ. К этому часу первым компонентом привито более 8,8 млн человек, охват подлежащего вакцинации взрослого населения составил 77,8%. Вторым компонентом привито более 8,3 млн человек с охватом 72,9% подлежащего вакцинации взрослого населения.

Вакциной Comirnaty (Pfizer) на сегодня первым компонентом вакцинировано 188 906 человек, в том числе 150 669 подростков и 38 237 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом –19 386 человек.

Ревакцинацию прошли 136 тысяч казахстанцев.

Напомним, за последние сутки в стране выявили 397 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946806-tsoy-zabolevaemost-koronavirusom-snizilas-na-31-v-kazahstane/