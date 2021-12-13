Зафиксирована первая смерть от омикрон-штамма коронавируса

Иллюстративное фото: Aditya Aji/AFP/Getty Images

В Великобритании скончался как минимум один человек, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса.

Такие сведения привел премьер-министр страны Борис Джонсон, его цитирует британский телеканал Sky News.

"К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации после заражения омикрон-штаммом. И, к сожалению, по меньшей мере один инфицированный омикрон-штаммом скончался", – сообщил журналистам глава британского правительства после посещения центра вакцинации на западе Лондона.

Отметим, что ранее о случаях смерти зараженных "омикроном" не сообщалось.

Ранее официальные лица Великобритании заявили, что штамм "омикрон" распространяется с феноменальной скоростью. Только в Великобритании за минувшие сутки было зафиксировано 633 новых случая заражения им.

Что касается Казахстана, ранее главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин отметил, что противостоять заражению почти невозможно и выявление штамма в стране – дело времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946742-zafiksirovana-pervaya-smert-ot-omikron-shtamma-koronavirusa/