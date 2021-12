Диетолог назвала способ не отказываться от алкоголя на Новый год и худеть

Иллюстративное фото: pexels.com

Диетолог Дженнифер Брунинг рассказала, как провести новогодние праздники весело и вкусно, при этом не набрав лишних килограммов, передает Eat This, Not That!

По словам эксперта, люди набирают вес на праздниках из-за большого количества выпитого алкоголя, который только усиливает чувство голода. Поэтому человек может съесть лишнего.

Кроме того, в сладких алкогольных напитках содержится много калорий.

"Люди часто винят углеводы в проблемах с весом, но нужно смотреть на всю картину того, что мы потребляем. Алкоголь содержит много калорий", – сказала Брунинг.

Поэтому тем, кто хочет сохранить фигуру после праздников, диетолог рекомендует употреблять не более одного-двух бокалов высокоградусного напитка в день в период Нового года.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала, какие алкогольные напитки являются наиболее полезными для человеческого организма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1945473-dietolog-nazvala-sposob-ne-otkazyvatsya-ot-alkogolya-na-novyy-god-i-hudet/