Врач рассказал, чем можно заменить защитную маску на корпоративе

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Специалист рассказал, какими средствами можно заменить защитную маску на корпоративе, передает РИА Новости.

Поскольку многим на грядущих корпоративах скорее всего будет неудобно носить маску, инфекционист посоветовал другой способ защиты от заражения COVID-19. Это интраназальные или увлажняющие капли, которые создадут биопленку. Главное в этом деле - увлажнить нос и не оставлять его сухим.

"Этими каплями необходимо воспользоваться перед корпоративом, затем, по возвращении домой, промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а после также закапать капли", - говорит инфекционист Евгений Тимаков.

Необходимо также следить за чистотой своих рук. И если перед празднованием почувствовали себя плохо, то приходить и возможно заражать других не стоит.

А врач-эпидемиолог Анастасия Пакулаева заметила, что полностью обезопасить себя от COVID-19 невозможно. Но какие-то методы все же могут обеспечить защиту. Необходимо придерживаться правил гигиены и вовремя сделать прививку от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945388-vrach-rasskazal-chem-mozhno-zamenit-zaschitnuyu-masku-na-korporative/